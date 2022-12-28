Кендрик Перкинс: «Лука Дончич на голову сильнее всех остальных»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на историческое выступление разыгрывающего « » Луки Дончича в матче против « » (126:121, ОТ).

Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач и стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10.

«Если мы будем судить по сегодняшнему выступлению, на голову сильнее всех остальных! Я знаю, он сказал, что ему легко показывать хорошую статистику в НБА… но, черт возьми, 60-21-10?! Боже, благослови Америку», – написал Перкинс в соцсетях

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