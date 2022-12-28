Кендрик Перкинс: «Лука Дончич на голову сильнее всех остальных»

Теги Кендрик Перкинс Даллас Нью-Йорк НБА Лука Дончич Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на историческое выступление разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121, ОТ).

Дончич набрал 60 очков, 21 подбор и 10 передач и стал первым игроком в истории НБА с линейкой 60+20+10.

«Если мы будем судить по сегодняшнему выступлению, Лука Дончич на голову сильнее всех остальных! Я знаю, он сказал, что ему легко показывать хорошую статистику в НБА… но, черт возьми, 60-21-10?! Боже, благослови Америку», – написал Перкинс в соцсетях

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serbachonok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Благослови Словению тогда уж
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий