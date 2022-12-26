Александар Петрович – о бюджетах «Црвены Звезды» и «Партизана»: «Это ненормально»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Александар Петрович Факундо Кампаццо Баскетбол

Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович продолжает утверждать, что сербские «Црвена Звезда» и «Партизан» значительно превосходят своих соперников в Адриатической лиге из-за больших бюджетов и должны покинуть турнир.

«Иногда я что-то пишу, чтобы почувствовать пульс людей. На мой взгляд, это ненормально играть в одной лиге с командами, которые стоят 10, 12 или 15 миллионов евро и имеют по десять иностранцев в каждой.

Это наши проблемы, мы не должны убегать от этого, наши клубы должны быть более конкурентоспособными, но «Звезда» и «Партизан» – это другая лига.

«Звезда» платит Кампаццо 1,8 миллиона евро только до конца сезона. Ни один хорватский клуб не может себе это позволить», – сказал Петрович.

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