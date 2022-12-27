«Црвена Звезда» заключила самый крупный спонсорский контракт в истории сербского баскетбола

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS фото чемпионат Сербии Адриатическая лига Небойша Чович Баскетбол

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович заявил, что клуб подписал крупнейшее спонсорское соглашение в истории сербского баскетбола.

Компания Meridian Bet стала главным спонсором сербского гранда, о сделке было официально объявлено в понедельник. Вскоре клуб изменит название.

«Этот контракт очень много значит для нас. С 1 января мы будем называться КК «Црвена Звезда Меридиан Бет».

Мы завоевали много трофеев, но у нас еще больше амбиций. В этом смысле данное сотрудничество имеет очень важное значение. Рад, что компания признала нашу работу и наши заслуги. Мы вели переговоры несколько месяцев, прежде чем пришли к соглашению», – сказал Чович

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Фото: «Црвена Звезда»

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4 комментария

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quznez
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букмекерс ред старс.
след.шаг - задар наркобаронс. так победимъ.
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Сергей Орлов
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Опять букмекеры.
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Потолковый Лампонюх™
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Вот и ответ на вопрос откуда деньги на Кампаццо
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Свежий
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И ни слова о сумме, классная новость 👍🏽
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