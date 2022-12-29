Лэрри Нэнс не смог доиграть матч после жесткого фола Остина Риверса

Теги травмы Миннесота Новый Орлеан НБА Остин Риверс Лэрри Нэнс-младший Баскетбол

Форвард «Пеликанс» Лэрри Нэнс не смог доиграть матч против «Вулвс» (119:118) после жесткого фола защитника Остина Риверса.

В третьей четверти Риверс попал Нэнсу по голове во время борьбы под кольцом. Игрок «Нового Орлеана» какое-то время провел, стоя на одном колене, а рядом с ним находились представители медицинского штаба команды. 

Позже Нэнс отправился в раздевалку и не возвращался на площадку. Клуб объявил, что у форварда спазмы в шее.

Риверс получил неспортивный фол первой степени.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий