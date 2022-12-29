Лэрри Нэнс не смог доиграть матч после жесткого фола Остина Риверса

Форвард «Пеликанс» не смог доиграть матч против «Вулвс» (119:118) после жесткого фола защитника .

В третьей четверти Риверс попал Нэнсу по голове во время борьбы под кольцом. Игрок «Нового Орлеана» какое-то время провел, стоя на одном колене, а рядом с ним находились представители медицинского штаба команды.

Позже Нэнс отправился в раздевалку и не возвращался на площадку. Клуб объявил, что у форварда спазмы в шее.

Риверс получил неспортивный фол первой степени.

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