Форвард « » после матча с «Майами» (98:112) ответил на вопрос, сколько еще сезонов планирует отыграть в НБА.

«У меня нет для вас конкретного числа. Но я знаю, что пока мысленно я остаюсь в деле, то смогу выступать на этом уровне. Все зависит от моего настроя, от моей головы. С телом все будет в порядке, потому что пока мысленно я в деле, с телом все будет хорошо и я продолжу работать над собой», – заявил Джеймс.

Леброн, которому 30 декабря исполнится 38 лет, заявил, что его приоритетом остаются победы.

«Я победитель и хочу побеждать. Мне надо сделать так, чтобы у меня все еще оставался шанс выигрывать и бороться за чемпионство. Это всегда было моей страстью, это всегда было моей целью с того самого момента, как я пришел в лигу 18-летним пареньком из Акрона, штат Огайо.

Для достижения этой цели нужно сделать определенные шаги. В какой-то момент ты их делаешь и уже знаешь, что требуется для победы. И просто игра в баскетбол ради игры в баскетбол после этого перестала быть частью моей ДНК. Посмотрим, как все будет происходит и насколько свежей останется моя голова в следующие пару лет», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» в среду проиграли в девятый раз за последние 13 матчей, у команды результат 14-21 и 13-е место из 15 команд в Западной конференции НБА.

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