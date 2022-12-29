Леброн Джеймс: «Я победитель и хочу побеждать»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Майами» (98:112) ответил на вопрос, сколько еще сезонов планирует отыграть в НБА.

«У меня нет для вас конкретного числа. Но я знаю, что пока мысленно я остаюсь в деле, то смогу выступать на этом уровне. Все зависит от моего настроя, от моей головы. С телом все будет в порядке, потому что пока мысленно я в деле, с телом все будет хорошо и я продолжу работать над собой», – заявил Джеймс.

Леброн, которому 30 декабря исполнится 38 лет, заявил, что его приоритетом остаются победы.

«Я победитель и хочу побеждать. Мне надо сделать так, чтобы у меня все еще оставался шанс выигрывать и бороться за чемпионство. Это всегда было моей страстью, это всегда было моей целью с того самого момента, как я пришел в лигу 18-летним пареньком из Акрона, штат Огайо.

Для достижения этой цели нужно сделать определенные шаги. В какой-то момент ты их делаешь и уже знаешь, что требуется для победы. И просто игра в баскетбол ради игры в баскетбол после этого перестала быть частью моей ДНК. Посмотрим, как все будет происходит и насколько свежей останется моя голова в следующие пару лет», – заявил Джеймс.

«Лейкерс» в среду проиграли в девятый раз за последние 13 матчей, у команды результат 14-21 и 13-е место из 15 команд в Западной конференции НБА.

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11 комментариев

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Vyacheslav Belkin
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Ответ Vagant
Больше матчей до своего 38-летия у Брона не будет. До своего 38-летия набрали следующее количество очков: Леброн - 37 813 Коби - 33 643 Карим - 33 262 Это топ3 в истории лиги. До абсолютного рекорда Карима Джеймсу осталось 575 очков.
Карим, конечно, феномен. 5000 очков в 38+ лет, хотя возможностей для спортивного долголетия в его время было меньше, чем у Леброна сейчас.
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frog19
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Ответ TurboMen
Лихо вы фактор Уэстбрука и Дэвиса вывели за скобки, оказывается Леброн виноват во всех бедах команды. Единственное что ему нужно - это здоровый ростер.
Ну конечно Уэстбрук и Дэвис виноваты во всём. Согласен, они виноваты что не показывают такой уровень при котором Леброн может на что-то претендовать ибо сам тянуть как например он тянул Кливленд он уже не в состоянии. Я про то и пишу что ему нужен здоровый ростер, который и без него способен выигрывать.
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БУГАЙ
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Брон хочет побить рекорд по очкам.
Для этого побеждать необязательно
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Mr.BadGuy
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Ответ frog19
Ну побеждать в одну харю и быть первой скрипкой ты уже не сможешь, только если примкнуть к какой-нибудь команде с топовым игроком по типу Далласа и быть там на вторых ролях, тогда ещё есть какой то шанс выиграть титул на старости лет. Придётся как-то поумерить эго и пойти на такой шаг, либо придётся продолжать не попадать даже в ПО, победитель по жизни )
С такой личкой, любому контендеру в обмене придется отдать за него 2-4 полезных игроков ротации, и тогда он уже перестанет быть контендером.
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TurboMen
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Ответ frog19
Ну побеждать в одну харю и быть первой скрипкой ты уже не сможешь, только если примкнуть к какой-нибудь команде с топовым игроком по типу Далласа и быть там на вторых ролях, тогда ещё есть какой то шанс выиграть титул на старости лет. Придётся как-то поумерить эго и пойти на такой шаг, либо придётся продолжать не попадать даже в ПО, победитель по жизни )
Лихо вы фактор Уэстбрука и Дэвиса вывели за скобки, оказывается Леброн виноват во всех бедах команды. Единственное что ему нужно - это здоровый ростер.
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Osik92
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Брону не светит 5 гайка...
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frog19
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Ну побеждать в одну харю и быть первой скрипкой ты уже не сможешь, только если примкнуть к какой-нибудь команде с топовым игроком по типу Далласа и быть там на вторых ролях, тогда ещё есть какой то шанс выиграть титул на старости лет. Придётся как-то поумерить эго и пойти на такой шаг, либо придётся продолжать не попадать даже в ПО, победитель по жизни )
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Osik92
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Было бы здорово если брон бы закончил в этом сезоне... Дальше он будет старый
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Cap!
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Ты финалист и фармер.
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-3
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Daishi
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Упростим.. Леброн Джеймс: «Хочу в контендер»

))
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Vagant
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Больше матчей до своего 38-летия у Брона не будет.

До своего 38-летия набрали следующее количество очков:
Леброн - 37 813
Коби - 33 643
Карим - 33 262

Это топ3 в истории лиги.

До абсолютного рекорда Карима Джеймсу осталось 575 очков.
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