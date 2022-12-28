Леброн Джеймс удалил твит о том, что он никогда больше не пропустит плей-офф

Суперзвезда « » удалил старый твит, в котором говорилось, что он больше никогда не пропустит плей-офф.

«Я не могу больше пропускать и никогда не пропущу плей-офф. Это очень больно. Ладно, вернусь к просмотру матчей», – написал Джеймс 22 апреля 2022 года, но твит больше не доступен в его ленте.

Джеймс не попадал в плей-офф всего четыре раза за свою карьеру: 2003-04 («Кливленд»), 2004-05 («Кливленд»), 2018-19 («Лейкерс») и 2021-22 («Лейкерс»).

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