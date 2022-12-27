Главный тренер «Нетс» Жак Вон назвал причину успешного выступления команды в последних матчах.

«Баскетбол. Мы живем сегодняшним днем. Самая важная часть сегодняшнего дня – то, что мы пытаемся выиграть матч. Каждый день, когда мы собираемся в зале, речь идет о баскетболе. То, как мы помогаем друг другу на площадке, все это про баскетбол. Мы сосредоточены на баскетболе», – заявил Вон.

«Нетс» в понедельник обновили свою лучшую победную серию с момента переезда в 10 лет назад, успех стал для команды девятым подряд.

Бруклинский клуб одержал победы в 13 из последних 14 матчей.

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