У «Нетс» лучшая победная серия с момента переезда в Бруклин

Теги Кливленд Бруклин Стив Нэш Жак Вон НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

«Бруклин» в понедельник одержал выездную победу над «Кливлендом» – 125:117.

«Нетс» обновили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды девятым подряд.

Бруклинский клуб одержал победы в 13 из последних 14 матчей.

Сменивший по ходу сезона НБА главного тренера Стива Нэша на Жака Вона «Бруклин» поднялся на 3-е место на Востоке (22-12), потеснив «Кливленд» на 4-ю строчку (22-13).

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2 комментария

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Mr. Pil
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Упор на защиту и командую игру, Вон сумел сделать то, что у Нэша не получилось
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Телохранитель Джеймса Уорти
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Лидеры здоровы, в форме, дурью не маются - вот и весь секрет. Хорошо помогает Уоррен, выжигает в защите Бен. Бросковая линейка КД и Ирвинга в сегодняшнем матче против Кавс - заглядение.
+3
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+3
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