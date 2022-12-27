« » в понедельник одержал выездную победу над «Кливлендом» – 125:117.

«Нетс» обновили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды девятым подряд.

Бруклинский клуб одержал победы в 13 из последних 14 матчей.

Сменивший по ходу сезона НБА главного тренера на Жака Вона «Бруклин» поднялся на 3-е место на Востоке (22-12), потеснив « » на 4-ю строчку (22-13).

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