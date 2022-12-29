Кайри Ирвинг финтом уложил на паркет Аарона Холидэя и забросил 3-очковый

Разыгрывающий «Нетс» стал автором эффектного момента в матче с «Хоукс» (108:107).

Ирвинг финтом уложил на паркет опекавшего его , после чего забросил 3-очковый.

В активе Кайри в среду 28 очков, 5 подборов и 8 передач.

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой Лиге от Рахона