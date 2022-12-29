Кайри Ирвинг финтом уложил на паркет Аарона Холидэя и забросил 3-очковый

Теги Атланта Бруклин НБА видео Кайри Ирвинг Аарон Холидэй Баскетбол

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг стал автором эффектного момента в матче с «Хоукс» (108:107).

Ирвинг финтом уложил на паркет опекавшего его Аарона Холидэя, после чего забросил 3-очковый.

В активе Кайри в среду 28 очков, 5 подборов и 8 передач.

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2 комментария

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Денис Храпунов
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Ответ Vagant
Биг 2 Бруклина в декабре:: Кей Ди _ _ _ _ _ Кайри 28.8 PPG _ _ _ _ 28.3 PPG 7.7 RPG _ _ _ _ _ 6.2 RPG 5.4 APG _ _ _ _ _ 5.4 APG 58/40/94% _ _ _ 51/42/91% Нетс выигрывает 10й матч подряд.
удивительная эффективность
+2
0
+2
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Vagant
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Биг 2 Бруклина в декабре::

Кей Ди _ _ _ _ _ Кайри
28.8 PPG _ _ _ _ 28.3 PPG
7.7 RPG _ _ _ _ _ 6.2 RPG
5.4 APG _ _ _ _ _ 5.4 APG
58/40/94% _ _ _ 51/42/91%

Нетс выигрывает 10й матч подряд.
+7
0
+7
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