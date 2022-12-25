Мьюзик Соулчайлд: «Кайри Ирвинг ведет переговоры с SIA Collective»

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R&B-исполнитель Мьюзик Соулчайлд заявил, что разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг ведет переговоры о спонсорском соглашении с брендом одежды SIA Collective.

«Эти кроссовки произвел чернокожий. Его зовут Девлин. У него есть собственная компания под названием SIA Collective. Вообще-то, он ведет переговоры с Кайри Ирвингом», – сказал Соулчайлд шепотом.

Ирвинг лишился контракта с компанией Nike на 11 миллионов долларов в год из-за антисемитского скандала.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в баскетболе

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