R&B-исполнитель Мьюзик Соулчайлд заявил, что разыгрывающий « » Кайри Ирвинг ведет переговоры о спонсорском соглашении с брендом одежды SIA Collective.

«Эти кроссовки произвел чернокожий. Его зовут Девлин. У него есть собственная компания под названием SIA Collective. Вообще-то, он ведет переговоры с Кайри Ирвингом», – сказал Соулчайлд шепотом.

Ирвинг лишился контракта с компанией Nike на 11 миллионов долларов в год из-за антисемитского скандала.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в баскетболе