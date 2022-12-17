Джейлен Браун поставил сверху через Бола Бола
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун отметился эффектный данком в матче с «Мэджик» (109:117).
Браун прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Орландо» Бола Бола.
В активе Брауна 24 очка, 6 подборов и 3 передачи.
«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
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