Джейлен Браун поставил сверху через Бола Бола

Теги Бостон Орландо НБА видео Джейлен Браун Бол Бол Баскетбол

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун отметился эффектный данком в матче с «Мэджик» (109:117).

Браун прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового «Орландо» Бола Бола.

В активе Брауна 24 очка, 6 подборов и 3 передачи.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы