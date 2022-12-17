Джейлен Браун поставил сверху через Бола Бола

Форвард «Селтикс» отметился эффектный данком в матче с «Мэджик» (109:117).

Браун прорвался под кольцо и поставил сверху через центрового « » .

В активе Брауна 24 очка, 6 подборов и 3 передачи.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября