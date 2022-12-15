Джейлен Брансон и Бол Бол – в Топ-10 моментов матчей НБА 14 декабря

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НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 14 декабря.

Топ-10 возглавили Джейлен Брансон («Никс») и Бол Бол («Мэджик»).

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1 комментарий

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Дмитрий Титов
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Начинаю смотреть 10ку, Стюарт на 9 масте за ТАКОЙ данк. Думаю ну опять какую-то фигну в начало поставят. Но потом началась ТАКАЯ жара. Походу одна из лучших 10у в году. Все моменты на загляденье!
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