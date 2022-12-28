Девин Букер пропустит месяц из-за растяжения паховых мышц

Атакующий защитник « » выбыл на длительный срок из-за травмы паховых мышц левого бедра.

Обследование подтвердило, что Букер получил серьезное растяжение. Игроку понадобится как минимум четыре недели на восстановление.

Букер пропустил три матча из-за проблем с пахом. После этого он вышел на площадку против « » на Рождество, но усугубил травму и сыграл только 4 минуты.

В нынешнем сезоне Букер набирает 27,1 очка, 5,6 передачи и 4,6 подбора в среднем за матч. «Санз» имеют показатели 20-15 и занимают 5-е место на Западе. Без Букера команда показала результат 2-5 (2-6, если учитывать встречу с «Наггетс»).

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