Девин Букер получил травму паховых мышцы в первой четверти матча с «Наггетс»
Звездный защитник «Санз» Девин Букер получил травму паховых мышцы в первой четверти рождественского матча с «Наггетс».
Букер пропустил три предыдущие встречи из-за болей в паху.
Девин успел отыграть 4 минуты и 20 секунд, набрав 2 очка.
В своей предыдущей встрече 17 декабря лидер «Финикса» записал на свой счет 58 очков против «Пеликанс».
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