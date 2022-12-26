Девин Букер получил травму паховых мышцы в первой четверти матча с «Наггетс»

Теги травмы Денвер Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Звездный защитник «Санз» Девин Букер получил травму паховых мышцы в первой четверти рождественского матча с «Наггетс».

Букер пропустил три предыдущие встречи из-за болей в паху.

Девин успел отыграть 4 минуты и 20 секунд, набрав 2 очка.

В своей предыдущей встрече 17 декабря лидер «Финикса» записал на свой счет 58 очков против «Пеликанс».

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1 комментарий

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Судя по количеству паховых травм Дженнер вернулась
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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