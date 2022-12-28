Джейлен Брансон пропустил матч против «Далласа» из-за боли в бедре

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Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон пропустил первый гостевой матч против своей бывшей команды «Далласа» из-за боли в правом бедре, сообщает ESPN.com.

За 45 минут до начала встречи «Никс» объявили, что Брансон не выйдет на площадку.

26-летний защитник минувшим летом покинул «Мэверикс» на правах свободного агента, подписав с «Никс» четырехлетний контракт на 104 миллиона долларов.

Матч закончился победой «Далласа» в овертайме – 126:121. Лидер «Мэверикс» Лука Дончич оформил исторический трипл-дабл – 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

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