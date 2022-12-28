Джейсон Кидд: «Дончич был в одной категории с Бэйлором и Чемберленом, теперь он создал собственную категорию»

Теги Уилт Чемберлен Даллас Джейсон Кидд Нью-Йорк НБА Элджин Бэйлор Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал историческое выступление Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).

«Сделать что-то, чего раньше никто не делал, очень сложно.

До Луки Дончича было несколько великих игроков. Он был в одной категории с Элджином Бэйлором и Уилтом Чемберленом. Но теперь он отделился от них и создал свою собственную категорию», – заявил Кидд.

Дончич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами.

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4 комментария

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Archer_Great
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Ответ TurboMen
ну так они и не выиграли, они перевели игру в ОТ, а там уже новый счётчик времени. И тут далеко ходить не надо, в начале декабря ЛАЛ`ы отыграли ровно те же 9 очков(оставалось 30сек) и перевели игру в ОТ. Причём там был реальный шанс выиграть в основное время.
Во-первых, считается победа что в основное время, что в овертайме - это уже нюансы.
Во-вторых, ЛАЛ тот матч против Филадельфии в итоге проиграли в ОТ, так что считается наполовину)
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TurboMen
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Ответ Archer_Great
Только что на ютубе видел занятную информацию. За последние 20 сезонов команды НЕ ВЫИГРАЛИ НИ ОДНОЙ ИГРЫ, если отставали на 9+ очков за 35 или меньше секунд до конца. Ни одной из 13884 игр! Даллас сегодня совершил реально какое-то предновогоднее чудо) https://youtu.be/rOPrCxs0itE?t=227
ну так они и не выиграли, они перевели игру в ОТ, а там уже новый счётчик времени. И тут далеко ходить не надо, в начале декабря ЛАЛ`ы отыграли ровно те же 9 очков(оставалось 30сек) и перевели игру в ОТ. Причём там был реальный шанс выиграть в основное время.
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Лиллард унижатель!
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Ответ Archer_Great
Только что на ютубе видел занятную информацию. За последние 20 сезонов команды НЕ ВЫИГРАЛИ НИ ОДНОЙ ИГРЫ, если отставали на 9+ очков за 35 или меньше секунд до конца. Ни одной из 13884 игр! Даллас сегодня совершил реально какое-то предновогоднее чудо) https://youtu.be/rOPrCxs0itE?t=227
Это скорее рекорд Никс.
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Archer_Great
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Только что на ютубе видел занятную информацию.
За последние 20 сезонов команды НЕ ВЫИГРАЛИ НИ ОДНОЙ ИГРЫ, если отставали на 9+ очков за 35 или меньше секунд до конца. Ни одной из 13884 игр!
Даллас сегодня совершил реально какое-то предновогоднее чудо)
https://youtu.be/rOPrCxs0itE?t=227
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