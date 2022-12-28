Джейсон Кидд: «Дончич был в одной категории с Бэйлором и Чемберленом, теперь он создал собственную категорию»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд прокомментировал историческое выступление Луки Дончича в матче против «Нью-Йорка» (126:121 ОТ).
«Сделать что-то, чего раньше никто не делал, очень сложно.
До Луки Дончича было несколько великих игроков. Он был в одной категории с Элджином Бэйлором и Уилтом Чемберленом. Но теперь он отделился от них и создал свою собственную категорию», – заявил Кидд.
Дончич стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Во-вторых, ЛАЛ тот матч против Филадельфии в итоге проиграли в ОТ, так что считается наполовину)
За последние 20 сезонов команды НЕ ВЫИГРАЛИ НИ ОДНОЙ ИГРЫ, если отставали на 9+ очков за 35 или меньше секунд до конца. Ни одной из 13884 игр!
Даллас сегодня совершил реально какое-то предновогоднее чудо)
https://youtu.be/rOPrCxs0itE?t=227