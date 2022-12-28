Джейсон Кидд: «Дончич был в одной категории с Бэйлором и Чемберленом, теперь он создал собственную категорию»

Главный тренер « » прокомментировал историческое выступление Луки Дончича в матче против « » (126:121 ОТ).

«Сделать что-то, чего раньше никто не делал, очень сложно.

До Луки Дончича было несколько великих игроков. Он был в одной категории с Элджином Бэйлором и . Но теперь он отделился от них и создал свою собственную категорию», – заявил Кидд.

Дончич стал первым игроком в истории , который оформил трипл-дабл с 60+ очками, 20+ подборами и 10+ передачами.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать