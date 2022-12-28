Трэй Янг травмировал икроножную мышцу

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Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не доиграл матч против «Индианы» (114:129) из-за травмы икроножной мышцы левой ноги.

Янг получил повреждение в четвертой четверти встречи во время прохода под кольцо. Лидер «Хоукс» покинул площадку, хромая, и ушел в раздевалку.

По окончании матча Янг выразил надежду, что сможет принять участие в завтрашнем матче против «Бруклина».

«Надеюсь. Я не знаю. Посмотрим», – сказал защитник.

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