Отец Трэя Янга – о слухах: «Вот что отстойно в современном профессиональном баскетболе»

Теги возможные переходы Атланта НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Отец Трэя Янга отреагировал на сообщение журналиста The Ringer Кевина О’Коннора о том, что разыгрывающий «Атланты» не готов играть без мяча в паре с Деджонте Мюррэем и может попросить об обмене в другую команду.

«Вот что отстойно в современном профессиональном баскетболе. Мне нравятся публикации Кевина, но теперь будут такие статьи о Трэе... Просто потому, что «руководители других клубов» так считают.

Трэй не ведет переговоры с другими клубами. Он занят тем, что пытается добыть победу для «Атланты». Это когда-нибудь закончится?» – написал Рэй Янг.

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лебарь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы