Отец Трэя Янга – о слухах: «Вот что отстойно в современном профессиональном баскетболе»

Отец Трэя Янга отреагировал на сообщение журналиста The Ringer Кевина О’Коннора о том, что разыгрывающий «Атланты» не готов играть без мяча в паре с и может попросить об обмене в другую команду.

«Вот что отстойно в современном профессиональном баскетболе. Мне нравятся публикации Кевина, но теперь будут такие статьи о Трэе... Просто потому, что «руководители других клубов» так считают.

Трэй не ведет переговоры с другими клубами. Он занят тем, что пытается добыть победу для «Атланты». Это когда-нибудь закончится?» – написал Рэй Янг.

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