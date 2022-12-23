Деджонте Мюррэй: «Сказал Трэю Янгу, что нам нужно прибавить, даже ему»

Теги Атланта НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Баскетбол

Защитник «Атланты» Деджонте Мюррэй рассказал о своих отношениях с партнером по команде Трэем Янгом.

«Что касается Трэя, он справляется.

Вчера в перерыве я сказал ему: «Мне и всем остальным нужно прибавить. Даже тебе. Ты должен разобраться, в чем ты можешь прибавить». Но во вчерашнем матче от тащил нас, благодаря ему мы оставались в игре», – сказал Мюррэй.

Вчера в СМИ появились слухи о том, что Янг может попросить клуб об обмене.

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2 комментария

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Лебарь
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БУГАЙ
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Янг сдал..особенно убивает его % трешек.
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