Джордан Пул обыграл Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца
Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул во время матча против «Шарлотт» эффектно обыграл центрового соперника Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца.
«Уорриорз» в отсутствие травмированного лидера команды Стефена Карри обыграли «Хорнетс» – 110:105. Пул отметился 24 очками и 6 передачами.
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