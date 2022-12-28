Джордан Пул обыграл Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца

Теги Шарлотт Голден Стэйт НБА видео Мэйсон Пламли Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул во время матча против «Шарлотт» эффектно обыграл центрового соперника Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца.

«Уорриорз» в отсутствие травмированного лидера команды Стефена Карри обыграли «Хорнетс» – 110:105. Пул отметился 24 очками и 6 передачами.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashok61
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мув отличный, но пронос же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий