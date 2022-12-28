Джордан Пул обыграл Мэйсона Пламли при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца

Защитник « » во время матча против « » эффектно обыграл центрового соперника при помощи неожиданного разворота и забросил из-под кольца.

«Уорриорз» в отсутствие травмированного лидера команды Стефена Карри обыграли «Хорнетс» – 110:105. Пул отметился 24 очками и 6 передачами.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться