Кевин Лав: «Должны ли «Кавс» вывести из обращения номер Кайри? Несомненно»
Форвард «Кливленда» Кевин Лав считает, что в будущем клубу следует вывести из обращения игровой номер Кайри Ирвинга.
«Несомненно. Сразу после того, как он завершит карьеру. На мой взгляд, здесь даже нечего обсуждать. Он должен быть там. Он совершил важнейший бросок в истории клуба и один из важнейших бросков в истории финалов. Это имеет огромное значение для города, для его наследия, наследия Леброна Джеймса и всего остального, включая «Голден Стэйт», который стал великой династией», – заявил Лав.
Ирвинг выступал за «Кавальерс» c 2011 по 2017 и помог команде впервые в истории стать чемпионом НБА (2016).
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