Кевин Лав: «Должны ли «Кавс» вывести из обращения номер Кайри? Несомненно»

Форвард «Кливленда» считает, что в будущем клубу следует вывести из обращения игровой номер .

«Несомненно. Сразу после того, как он завершит карьеру. На мой взгляд, здесь даже нечего обсуждать. Он должен быть там. Он совершил важнейший бросок в истории клуба и один из важнейших бросков в истории финалов. Это имеет огромное значение для города, для его наследия, наследия и всего остального, включая « », который стал великой династией», – заявил Лав.

Ирвинг выступал за «Кавальерс» c 2011 по 2017 и помог команде впервые в истории стать чемпионом (2016).

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе