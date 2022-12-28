Лука Дончич забросил невероятный мяч после промаха с линии штрафных и перевел игру в овертайм

Звездный разыгрывающий « » перевел матч против « » в овертайм, забросив невероятный мяч за секунду до конца основного времени встречи.

При «-2» у своей команды за 4,2 секунды до конца Дончич умышленно смазал штрафной бросок, выиграл борьбу за подбор и в одно касание отправил мяч в кольцо.

Словенец сравнял счет (115:115) за секунду до конца четвертой четверти. «Никс» не реализовали последнюю атаку, и матч перешел в овертайм.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать