Лука Дончич забросил невероятный мяч после промаха с линии штрафных и перевел игру в овертайм

Теги Даллас Нью-Йорк НБА видео Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перевел матч против «Нью-Йорка» в овертайм, забросив невероятный мяч за секунду до конца основного времени встречи.

При «-2» у своей команды за 4,2 секунды до конца Дончич умышленно смазал штрафной бросок, выиграл борьбу за подбор и в одно касание отправил мяч в кольцо.

Словенец сравнял счет (115:115) за секунду до конца четвертой четверти. «Никс» не реализовали последнюю атаку, и матч перешел в овертайм.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

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12 комментариев

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SiberMK
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Это было действительно предновогоднее мини чудо, вытащить -9 за 40 секунд и добавить в клатче именно вот так.
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старичок
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Ответ Вадим flanec
Так он ребёнок и есть. Мне например в сыновья годится.
Лука Вадимович)
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Вадим flanec
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Ответ Друг Писателя
Как ребенок радуется новогоднему подарку.
Так он ребёнок и есть. Мне например в сыновья годится.
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greatst
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Ответ Константин Морозов
Уже сейчас видно, что Лука будет как минимум лучшим европейским игроком когда-либо игравшим в НБА, конечно если не будет серьезных травм.
Да хватит уже этих предсказаний.. сейчас из европейцев лучший яннис (ну и дирк конечно, если брать все время) и луке еще очень много топать до этого
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Вадим flanec
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Что-то подобное я и ожидал. Не смотрел трансляцию, но видел счёт, когда Маверикс уступали 3 очка в конце 4й четверти. Увидев равный счёт, сразу же подумал, наверняка Лука баззер положил.
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Константин Морозов
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Уже сейчас видно, что Лука будет как минимум лучшим европейским игроком когда-либо игравшим в НБА, конечно если не будет серьезных травм.
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Amin26
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Ну что за монстр, просто лучший
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Garrry
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После этой игры надо переименовать Орландо Мэджик в Орландо Лука
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Jazzzz
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Мэджик Джончич)
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Алексей Виноградов
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Эпичный момент, конечно, чисто киношный. В ОТ добил их уже играючи и вписал себя в историю в очередной раз.
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Azamat Abdukadyroff
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Какие эмоции))) . Молодец
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Друг Писателя
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Как ребенок радуется новогоднему подарку.
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