Лука Дончич забросил невероятный мяч после промаха с линии штрафных и перевел игру в овертайм
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич перевел матч против «Нью-Йорка» в овертайм, забросив невероятный мяч за секунду до конца основного времени встречи.
При «-2» у своей команды за 4,2 секунды до конца Дончич умышленно смазал штрафной бросок, выиграл борьбу за подбор и в одно касание отправил мяч в кольцо.
Словенец сравнял счет (115:115) за секунду до конца четвертой четверти. «Никс» не реализовали последнюю атаку, и матч перешел в овертайм.
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