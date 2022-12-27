Лука Дончич и Паскаль Сиакам признаны игроками недели в НБА
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич и форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам признаны игроками недели в НБА.
Дончич в матчах 10-й игровой недели набирал 31,5 очка, 8,0 подбора и 9,0 передачи в среднем за игру. «Даллас» выдал результат 3-1.
Средние показатели Сиакама составили 38,7 очка, 10,3 подбора и 7,3 передачи. «Торонто» завершил неделю с показателем 2-1.
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