Разыгрывающий «Мэверикс» и форвард «Рэпторс» признаны игроками недели в НБА.

Дончич в матчах 10-й игровой недели набирал 31,5 очка, 8,0 подбора и 9,0 передачи в среднем за игру. « » выдал результат 3-1.

Средние показатели Сиакама составили 38,7 очка, 10,3 подбора и 7,3 передачи. « » завершил неделю с показателем 2-1.

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