Лука Дончич и Паскаль Сиакам признаны игроками недели в НБА

Теги Даллас Торонто НБА Лука Дончич Паскаль Сиакам Баскетбол

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич и форвард «Рэпторс» Паскаль Сиакам признаны игроками недели в НБА.

Дончич в матчах 10-й игровой недели набирал 31,5 очка, 8,0 подбора и 9,0 передачи в среднем за игру. «Даллас» выдал результат 3-1.

Средние показатели Сиакама составили 38,7 очка, 10,3 подбора и 7,3 передачи. «Торонто» завершил неделю с показателем 2-1.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Араик Оганесян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Показалось, что иноагентами
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий