Нэйт Уолтерс травмировался накануне дерби «Панатинаикос» – «Олимпиакос»

Теги травмы Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Нэйт Уолтерс Баскетбол

Разыгрывающий «Панатинаикоса» Нэйт Уолтерс получил растяжение связок голеностопного сустава во время матча против «Аполлона» (96:65) в рамках чемпионата Греции.

По словам команды, травма несерьезная, но игрок, скорее всего, пропустит предстоящую встречу «Пао» с принципиальным соперником «Олимпиакосом» в Евролиге. Матч состоится в пятницу.

Уолтерс является основным разыгрывающим «Пао» и набирает 9,1 очка, 2,5 подбора, 3,8 передачи в среднем за матч в нынешнем сезоне Евролиги.

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