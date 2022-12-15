Маркус Смарт: «Джо Маззуллу волнуют только наши усилия и правильные действия на площадке»

Теги Бостон Лейкерс НБА Маркус Смарт Джо Маззулла Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт после победы над «Лейкерс» (122:118) отметил высокий уровень доверия к команде со стороны главного тренера Джо Маззуллы.

«Селтикс» упустили преимущество в 20 очков во второй половине встречи, но сумели добыть победу в дополнительной пятиминутке.

«Нам нравится, что у нас есть возможность во всем разобраться. Игроки проводят неудачные отрезки и отправляются на скамейку. Они еще больше начинают нервничать, потому что им не доверяют. Джо Маззулла позволяет нам все исправить и снова обрести уверенность.

Мы должны прилагать усилия, если хотим играть. Это все, о чем он просит. Его не волнуют замены, его не волнуют броски. Все, что его волнует, – это наши усилия и правильные действия на площадке. Если он доверяет нам, мы должны выходить и делать то, что от нас требуется», – заявил Смарт.

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1 комментарий

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RayRay
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По мне так, при рывке соперников 8-10 очков надо брать тайм аут, а не жевать резинку ещё быстрее ..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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