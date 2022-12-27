Джордан Лойд пропустит 3 недели из-за травмы плеча
Защитник «Монако» Джордан Лойд выбыл из строя как минимум на три недели из-за травмы плеча.
Американский баскетболист получил повреждение в матче Евролиги против «Милана» (71:79) всего через одну минуту после появления на площадке. Перед этим он пропустил две недели из-за перелома носа.
В нынешнем сезоне Лойд провел 9 матчей в Евролиге, набирая в среднем 12,2 очка, 3,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата.
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