Джордан Лойд вернулся после перелома носа, но получил новую травму через 1 минуту игры
Защитник «Монако» Джордан Лойд снова выбыл из строя.
Лойд в матче Евролиги с «Миланом» (71:79) вернулся в состав после перелома носа, который получил две недели назад.
Всего через одну минуту после появления на площадке экс-игрок «Зенита» получил травму плеча во время борьбы за подбор и был заменен.
Степень серьезности травмы пока неизвестна.
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