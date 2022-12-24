Джордан Лойд вернулся после перелома носа, но получил новую травму через 1 минуту игры

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Защитник «Монако» Джордан Лойд снова выбыл из строя.

Лойд в матче Евролиги с «Миланом» (71:79) вернулся в состав после перелома носа, который получил две недели назад.

Всего через одну минуту после появления на площадке экс-игрок «Зенита» получил травму плеча во время борьбы за подбор и был заменен.

Степень серьезности травмы пока неизвестна.

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