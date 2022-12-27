Эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что форвард «Милуоки» солгал о своем истинном возрасте.

Перкинс в эфире произнес, что его бывшему товарищу по команде Ибаке было намного больше 22 лет, когда «Оклахома» вышла в финал НБА 2012 года.

«Кевину Дюрэнту было всего 23 года, Уэстбруку всего 22 года, Хардену 22, Сержу Ибаке 21 год, хотя в то время ему было, вероятно, лет 30, потому что некоторые люди лгут о своем возрасте», – сказал Перкинс.

33-летний Ибака отреагировал в соцсетях.

«Я обычно не реагирую на комментарии о себе. Но мне обидно слышать, что кто-то, с кем я делил раздевалку, распространяет дезинформацию с целью быть актуальным и получать просмотры на телевидении и в социальных сетях.

Можете говорить о моей игре. Если я плохо играю, у меня никогда не будет претензий по поводу критики. Но делать заявления на подобные темы без каких-либо оснований недопустимо. Это неуважение ко мне и, как мне кажется, это неуважение ко многим африканцам, которым приходится жить с такими необоснованными обвинениями.

Если мне было 30 во время того финала, получается, сейчас мне 45? Я никогда не лгал о своем возрасте. Я много работаю, никого не обманывая, меня никогда не отстраняли. Все в лиге это знают. Это не я жульничал и проявлял неуважение к игре.

Я разочарован, но не удивлен, ведь ты получил работу, нарушив неписаное правило о тайне происходящего в раздевалке и распространив ложь о двух экс-одноклубниках, Кей Ди и Рассе.

Когда у Дюрэнта не шла игра, ты говорил о нем негативные вещи за спиной, то же самое с Рассом. Ты не был лидером той раздевалки. Потом ты пришел на телевидение и продолжил делать то же самое.

Я понимаю, что каждый должен выполнять свою работу и заботиться о семье, но твой пример показывает, что не все слышали о таких вещах, как достоинство и класс. На этот раз ты зашел слишком далеко. Я еще многое могу рассказать о тебе, и все же я не такой человек», – написал Ибака.

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