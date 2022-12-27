Агентство Айзейи Риза сообщило о переходе игрока из «Самары» в «Парму»

Разыгрывающий Айзейя Риз (26 лет, 196 см) перейдет из «Самары» в «Парму».

Об этом сообщает агентство американского баскетболиста SLASH Sports.

Риз стал игроком «Самары» в межсезонье-2022. В 12 матчах Лиги ВТБ он набирает 6,5 очка, 1,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗