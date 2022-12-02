Евгений Пашутин: «Сегодня «Парма» билась. Сделали фокус на защиту»

Главный тренер «Пармы» остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение в домашнем матче от «Самары» (81:83).

«Хочу сказать, что сегодня команда билась. Сделали выводы после игры с ЦСКА. Сделали фокус на защиту. Сегодня впервые за многие матчи выиграли подбор, также совершили меньше ошибок, был хороший процент дальних бросков.

Думаю, что ключевым моментом матча стала третья четверть, где проиграли 9 очков. В заключительной десятиминутке вернулись в игру, даже вели одно очко, но, к сожалению, в двух моментах во время защиты не провели ее так, как могли бы», – сказал Пашутин.

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