Сергей Базаревич: «У Маркоса глаза не было видно, я боялся, что у него сотрясение»

Главный тренер «Самары» прокомментировал гостевую победу над «Пармой» (83:81) и рассказал о кадровых проблемах в команде.

«Сейчас можем чуть выдохнуть: на нас давила серия поражений. Сегодня играли друг за друга, играли сплоченно: у нас нет из-за травм двух «больших», три человека с температурой — и мы сыграли и за них тоже. Это порадовало. В Перми всегда непросто играть. Но атмосфера здесь, конечно, фантастическая!

Дежавю в концовке? Об этом я не думал. Команду хозяев вдохновляли болельщики. Болельщики всегда дают дополнительную энергию. «Шестой игрок» — ведь так и есть: посмотрите, с каким процентом хозяева атаковали. И моей задачей было — понять, что с этим делать.

Еще раз отмечу: меня порадовали сплоченность и игра друг за друга. У Маркоса глаза не было видно, я боялся, что у него сотрясение — но он продолжил играть. Антон получил травму, не мог руку поднять. И у нас еще перед игрой было трое заболевших, двое остались в гостинице — спасибо Звереву, что он вышел на площадку: у нас была проблема с фолами, пермяки стали акцентированно играть внутрь, и нам нужен был еще один игрок, который мог бы побороться», – передает слова тренера официальный сайт «Самары».

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