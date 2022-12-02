Кей Си Риверс забросил решающий трехочковый за 20 секунд до конца матча против «Пармы»

Атакующий защитник «Самары» Кей Си Риверс стал автором решающего трехочкового попадания в гостевом матче против «Пармы» (83:81).

За 20 секунд до конца встречи американец забросил из угла и увеличил преимущество своей команды до 4 очков.

Риверс завершил матч с 16 очками. Маркос Найт стал самым результативным в составе победителей, набрав 22 очка, сделав 8 подборов и 4 передачи.

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