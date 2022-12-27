Генменеджер НБА: «Если лига продолжит наказывать за тамперинг пиками второго раунда, ничего не изменится»
Руководители клубов НБА сомневаются, что команды перестанут нарушать правило тамперинг с учетом относительно небольших штрафов от лиги.
«Если лига продолжит наказывать за тамперинг пиками второго раунда, ничего не изменится», – сказал генеральный менеджер НБА обозревателю Марку Стейну.
На прошлой неделе НБА лишила «Нью-Йорк» пика второго раунда драфта 2025 года за тамперинг.
«Никс» с нарушением подписали на 4 года свободного агента Джейлена Брансона, который в этом сезоне набирает 20,2 очка и 6,6 передачи в среднем за игру.
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