Генменеджер НБА: «Если лига продолжит наказывать за тамперинг пиками второго раунда, ничего не изменится»

Теги Нью-Йорк НБА штрафы Джейлен Брансон Баскетбол

Руководители клубов НБА сомневаются, что команды перестанут нарушать правило тамперинг с учетом относительно небольших штрафов от лиги.

«Если лига продолжит наказывать за тамперинг пиками второго раунда, ничего не изменится», – сказал генеральный менеджер НБА обозревателю Марку Стейну.

На прошлой неделе НБА лишила «Нью-Йорк» пика второго раунда драфта 2025 года за тамперинг. 

«Никс» с нарушением подписали на 4 года свободного агента Джейлена Брансона, который в этом сезоне набирает 20,2 очка и 6,6 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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PredatorMax
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Тамперинг давно пора легализовать и дело с концом. Ибо всем очевидно, что это делают вообще все в лиге. И будут делать, даже если штрафы ужесточат. А лишением пиков второго раунда лига лишь имитирует бурную деятельность по данному вопросу, не более.
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