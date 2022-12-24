Джейлен Брансон – о смазанных штрафных в концовке с «Чикаго»: «Это неприятно»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон назвал причины поражения в матче против «Чикаго» (117:118).
Брансон смазал два ключевых штрафных броска за 6 секунд до финальной сирены при «+1». После этого Демар Дерозан принес «Буллс» победу.
«Во-первых, нужно попадать штрафные броски. Нужно было развить успех, когда мы владели преимуществом. Также мы должны лучше играть в защите. Ар Джей Барретт выступил потрясающе. Я просто не сумел закрыть для него этот матч. Да, это неприятно. Постоянно работаю над штрафными. Когда встаю на линию, уверен в себе. Просто не попал», – сказал Брансон.
Барретт завершил встречу с показателями Н44 очка, 7 подборов и 4 передачи.
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