Джейлен Брансон – о смазанных штрафных в концовке с «Чикаго»: «Это неприятно»

Разыгрывающий « » назвал причины поражения в матче против « » (117:118).

Брансон смазал два ключевых штрафных броска за 6 секунд до финальной сирены при «+1». После этого принес «Буллс» победу.

«Во-первых, нужно попадать штрафные броски. Нужно было развить успех, когда мы владели преимуществом. Также мы должны лучше играть в защите. Барретт выступил потрясающе. Я просто не сумел закрыть для него этот матч. Да, это неприятно. Постоянно работаю над штрафными. Когда встаю на линию, уверен в себе. Просто не попал», – сказал Брансон.

Барретт завершил встречу с показателями Н44 очка, 7 подборов и 4 передачи.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться