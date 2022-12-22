НБА не нашла нарушений у «Нью-Йорка» при найме Рика Брансона и подписании Айзейи Хартенштайна

НБА провела расследование в отношении « » по поводу назначения Рика Брансона, отца , на должность ассистента главного тренера и подписания контракта с центровым Айзейей Хартенштайном.

Нарушений правил обнаружено не было, сообщает журналист Ян Бегли со ссылкой на источники в лиге, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что лига лишила «Никс» собственного пика во втором раунде драфта 2025 года за нарушение правила тамперинга. Клуб нарушил правила минувшим летом, начав вести переговоры с разыгрывающим Джейленом Брансоном до официального открытия рынка свободных агентов.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?