НБА не нашла нарушений у «Нью-Йорка» при найме Рика Брансона и подписании Айзейи Хартенштайна

Теги Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн Джейлен Брансон Баскетбол

НБА провела расследование в отношении «Нью-Йорка» по поводу назначения Рика Брансона, отца Джейлена Брансона, на должность ассистента главного тренера и подписания контракта с центровым Айзейей Хартенштайном.

Нарушений правил обнаружено не было, сообщает журналист Ян Бегли со ссылкой на источники в лиге, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что лига лишила «Никс» собственного пика во втором раунде драфта 2025 года за нарушение правила тамперинга. Клуб нарушил правила минувшим летом, начав вести переговоры с разыгрывающим Джейленом Брансоном до официального открытия рынка свободных агентов.

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1 комментарий

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Archer_Great
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Странно. Я вполне себе процентов на 90 уверен, что плюшка в виде "Мы твоего батю возьмем в тренерский штаб" была одним из весомых факторов перехода Брансона в НЙ. Понятно, что такое доказать трудно, ибо если и было произнесено, то в кулуарах за закрытыми дверями)
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