НБА лишила «Нью-Йорк» пика второго раунда драфта-2025 за нарушение правила тамперинга

НБА завершила расследование в отношении « » и приняла решение лишить клуб собственного пика во втором раунде драфта 2025 года.

«Никс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры с разыгрывающим до официального открытия рынка свободных агентов.

Правило тамперинга запрещает до открытия рынка свободных агентов завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего действующий контракт с другим клубом.

«Никс» объявили о переходе Брансона на правах свободного агента 13 июля. При этом информация о сделке впервые появилась в прессе за несколько дней до открытия рынка свободных агентов (30 июня). Стороны заключили 4-летний контракт на 104 млн долларов.

НБА расследует новый контракт Джеймса Хардена – почему?