НБА лишила «Нью-Йорк» пика второго раунда драфта-2025 за нарушение правила тамперинга

Теги Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

НБА завершила расследование в отношении «Нью-Йорка» и приняла решение лишить клуб собственного пика во втором раунде драфта 2025 года.

«Никс» нарушили правила лиги, начав вести переговоры с разыгрывающим Джейленом Брансоном до официального открытия рынка свободных агентов.

Правило тамперинга запрещает до открытия рынка свободных агентов завлекать или склонять к переговорам игрока, имеющего действующий контракт с другим клубом.

«Никс» объявили о переходе Брансона на правах свободного агента 13 июля. При этом информация о сделке впервые появилась в прессе за несколько дней до открытия рынка свободных агентов (30 июня). Стороны заключили 4-летний контракт на 104 млн долларов.

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2 комментария

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kaissa
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Ответ Unnamed80
Пик во втором раунде это чаще всего великолепнейший махатель полотенцем?
Или Ману Джинобили например...
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Unnamed80
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Пик во втором раунде это чаще всего великолепнейший махатель полотенцем?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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