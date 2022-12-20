Дэмиан Лиллард – о рекорде по очкам за «Портленд»: «Это было моей целью»

Лидер « » прокомментировал выход на первое место в истории клуба по набранным очкам за карьеру.

В третьей четверти матча против «Оклахомы» (121:123) Лиллард реализовал штрафной и набрал свое 21-е очко в игре. Это позволило ему обойти , на счету которого 18 040 очков за «Блэйзерс».

«Это большая честь. Приятно добраться до вершины. Это было моей целью. В рейтинге много великих игроков, который выступали за нашу команду. Выйти на первое место – особенное достижение, которым я горжусь. Благодарен людям, которые помогали мне. Жаль, что не удалось одержать победу в такой момент», – заявил Лиллард.

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