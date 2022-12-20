Джо Кронин – о выходе Лилларда на 1-е место по очкам за «Блэйзерс»: «Его преданность клубу будет подтверждаться еще и этим достижением»

Генеральный менеджер « » Джо Кронин поздравил лидера команды с выходом на 1-е место по набранным очкам в истории клуба из Орегона.

В третьей четверти матча с «Тандер» (121:123) Лиллард реализовал штрафной и набрал свое 21-е очко в игре. Это позволило ему обойти легенду клуба , на счету которого 18 040 очков за «Портленд».

«Преданность Дэмиана «Портленду» отныне будет подтверждаться еще и этой престижной вехой в его карьере.

Самоотверженность, скромность и тяжелая работа Лилларда были основами, которые позволили ему пройти весь путь к этому моменту. От имени организации мы хотели бы поздравить Дэмиана с этим великим достижением и с нетерпением ждем многих других», – заявил Кронин.

Лиллард был выбран на драфте-2012 под 6-м номером, он провел за команду 730 матчей. Дрекслер за 12 сезонов в «Портленде» принял участие в 867 встречах.

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