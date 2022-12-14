«Хочу быть лучшим из тех, кто играл здесь». Лиллард приближается к рекорду «Портленда» по очкам за карьеру

Лидер прокомментировал тот факт, что он приближается к рекорду клуба по очкам за карьеру.

В данный момент Лиллард набрал суммарно 17 934 очка в регулярном чемпионате НБА. Рекордсменом «Блэйзерс» является , на счету которого 18 040 очков.

«Я всегда говорил, что хочу быть лучшим из тех, кто играл здесь. Очевидно, что не все измеряется очками, но когда речь идет о таких цифрах, это очень важно. Тем более, мы говорим о Клайде Дрекслере. Любой, кто знает историю НБА, будет уважать такое достижение.

Играть за одну команду так долго, поддерживать высокий уровень и ставить подобные рекорды – очень многое значит для меня. Это будет важный шаг к тому, чего я хочу добиться, выступая за «Блэйзерс». Это большое достижение», – признался Лиллард.

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