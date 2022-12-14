«Хочу быть лучшим из тех, кто играл здесь». Лиллард приближается к рекорду «Портленда» по очкам за карьеру
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард прокомментировал тот факт, что он приближается к рекорду клуба по очкам за карьеру.
В данный момент Лиллард набрал суммарно 17 934 очка в регулярном чемпионате НБА. Рекордсменом «Блэйзерс» является Клайд Дрекслер, на счету которого 18 040 очков.
«Я всегда говорил, что хочу быть лучшим из тех, кто играл здесь. Очевидно, что не все измеряется очками, но когда речь идет о таких цифрах, это очень важно. Тем более, мы говорим о Клайде Дрекслере. Любой, кто знает историю НБА, будет уважать такое достижение.
Играть за одну команду так долго, поддерживать высокий уровень и ставить подобные рекорды – очень многое значит для меня. Это будет важный шаг к тому, чего я хочу добиться, выступая за «Блэйзерс». Это большое достижение», – признался Лиллард.
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