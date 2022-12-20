Разыгрывающий «Блэйзерс» вышел на первое место по набранным очкам в истории клуба из Портленда.

В третьей четверти матча с «Тандер» (121:123) Лиллард реализовал штрафной и набрал свое 21-е очко в игре. Это позволило ему обойти легенду клуба , на счету которого 18 040 очков за « ».

По итогам матча в понедельник в активе Лилларда, который на протяжении всей карьеры играет за «Блэйзерс», 18 048 очков.

Лиллард был выбран на драфте-2012 под 6-м номером, он провел за команду 730 матчей. Дрекслер за 12 сезонов в «Портленде» принял участие в 867 встречах.

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