Перехват и передача Симмонса на Дюрэнта позволили «Нетс» перевести игру с «Мэверикс» в овертайм

Разыгрывающий Бен Симмонс удачно сыграл в ключевом владении на последних секундах основного времени матча с (125:129 ОТ).

При счете 110:112 Симмонс помог организовать дабл-тим против и перехватил мяч. В быстрой атаке австралиец исполнил передачу на , который ударом сверху сравнял счет.

В дополнительной пятиминутке «Нетс» уступили – 13 из 17 и 125:129.

На счету австралийца 7 очков (3 из 7 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 37 минут. «Бруклин» стартовал с 1-4.

Кто такой Эрик Кумба? Русский баскетболист растет рядом с Вембаньямой

Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин