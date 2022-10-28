Перехват и передача Симмонса на Дюрэнта позволили «Нетс» перевести игру с «Мэверикс» в овертайм
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс удачно сыграл в ключевом владении на последних секундах основного времени матча с «Далласом» (125:129 ОТ).
При счете 110:112 Симмонс помог Кайри Ирвингу организовать дабл-тим против Луки Дончича и перехватил мяч. В быстрой атаке австралиец исполнил передачу на Кевина Дюрэнта, который ударом сверху сравнял счет.
В дополнительной пятиминутке «Нетс» уступили – 13 из 17 и 125:129.
На счету австралийца 7 очков (3 из 7 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 37 минут. «Бруклин» стартовал с 1-4.
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