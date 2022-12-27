46 очков Дариуса Гарлэнда не спасли «Кливленд» в матче с «Бруклином»

Теги Кливленд Бруклин НБА видео Дариус Гарлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд стал самым результативным игроком матча с «Нетс» (117:125) в понедельник.

Гарлэнд набрал 46 очков, реализовав 14 из 20 с игры и 13 из 15 с линии.

За 40 минут на площадке в его активе 3 подбора и 8 передач при 1 потере.

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов

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3 комментария

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Vagant
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Ответ Сергей Пузанков
Верим и ждём нового выкидона от Ирвинга?)
Я не психиатр, предсказывать маниакальные фазы не умею.
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Сергей Пузанков
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Ответ Vagant
Бруклин выиграл 9 матч подряд В декабре у него: — 1й offensive rating в лиге — 3й net rating И теперь он занимает 3-е место на Востоке..
Верим и ждём нового выкидона от Ирвинга?)
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Vagant
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Бруклин выиграл 9 матч подряд
В декабре у него:
— 1й offensive rating в лиге
— 3й net rating

И теперь он занимает 3-е место на Востоке..
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