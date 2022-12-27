46 очков Дариуса Гарлэнда не спасли «Кливленд» в матче с «Бруклином»
Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд стал самым результативным игроком матча с «Нетс» (117:125) в понедельник.
Гарлэнд набрал 46 очков, реализовав 14 из 20 с игры и 13 из 15 с линии.
За 40 минут на площадке в его активе 3 подбора и 8 передач при 1 потере.
Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов
В декабре у него:
— 1й offensive rating в лиге
— 3й net rating
И теперь он занимает 3-е место на Востоке..