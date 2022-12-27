Разыгрывающий «Кавальерс» стал самым результативным игроком матча с «Нетс» (117:125) в понедельник.

Гарлэнд набрал 46 очков, реализовав 14 из 20 с игры и 13 из 15 с линии.

За 40 минут на площадке в его активе 3 подбора и 8 передач при 1 потере.

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов