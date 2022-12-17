Трехочковый Кайри Ирвинга под сирену принес «Бруклину» победу над «Торонто»
Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг стал автором победного броска под сирену в матче с «Торонто».
Ирвинг забросил 3-очковый при счете 116:116. «Нетс» вводили мяч из-за боковой за 3,7 секунды до сирены, Бен Симмонс сделал передачу на Кайри, тот избавился от опеки Фреда Ванвлита и исполнил победный бросок.
На счету Ирвинга 32 очка, 3 подбора и 5 передач при 3 из 9 из-за дуги.
В последних десяти матчах у «Бруклина» девять побед.
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