Звездный разыгрывающий « » Кайри Ирвинг стал автором победного броска под сирену в матче с « ».

Ирвинг забросил 3-очковый при счете 116:116. «Нетс» вводили мяч из-за боковой за 3,7 секунды до сирены, сделал передачу на Кайри, тот избавился от опеки Фреда Ванвлита и исполнил победный бросок.

На счету Ирвинга 32 очка, 3 подбора и 5 передач при 3 из 9 из-за дуги.

В последних десяти матчах у «Бруклина» девять побед.

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