Трехочковый Кайри Ирвинга под сирену принес «Бруклину» победу над «Торонто»

Теги Бруклин Торонто НБА видео Кайри Ирвинг Бен Симмонс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг стал автором победного броска под сирену в матче с «Торонто».

Ирвинг забросил 3-очковый при счете 116:116. «Нетс» вводили мяч из-за боковой за 3,7 секунды до сирены, Бен Симмонс сделал передачу на Кайри, тот избавился от опеки Фреда Ванвлита и исполнил победный бросок.

На счету Ирвинга 32 очка, 3 подбора и 5 передач при 3 из 9 из-за дуги.

В последних десяти матчах у «Бруклина» девять побед.

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1 комментарий

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