Кевин Дюрэнт: «Жак Вон показал нам статистику подборов в формате box out, многим игрокам не понравилось их место в рейтинге»

Форвард « » Кевин Дюрант рассказал о решении Жака Вона, которое помогло команде одержать восемь побед подряд.

«Он показал нам статистику подборов в формате box out около месяца назад, и многим игрокам не понравилось их место в рейтинге. Это решение сыграло важную роль, мы стали лучше подбирать как команда», – признался .

Box out – статистическая метрика, которая рассчитывает количество активных действий игрока в борьбе с оппонентом за подбор.

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