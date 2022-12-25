Кевин Дюрэнт: «Жак Вон показал нам статистику подборов в формате box out, многим игрокам не понравилось их место в рейтинге»
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант рассказал о решении Жака Вона, которое помогло команде одержать восемь побед подряд.
«Он показал нам статистику подборов в формате box out около месяца назад, и многим игрокам не понравилось их место в рейтинге. Это решение сыграло важную роль, мы стали лучше подбирать как команда», – признался Дюрэнт.
Box out – статистическая метрика, которая рассчитывает количество активных действий игрока в борьбе с оппонентом за подбор.
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Я в твоих руках, например, никогда листок со статистикой не видел.