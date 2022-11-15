Дариус Гарлэнд, Джош Харт и Тэйлен Хортон-Такер – в Топ-20 моментов 4-й недели сезона НБА

Теги Кливленд Портленд НБА видео Юта Джош Харт Дариус Гарлэнд Тэйлен Хортон-Такер Баскетбол

НБА представила Топ-20 четвертой недели регулярного чемпионата.

Лидерами хит-парада лучших моментов стали Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Джош Харт («Портленд») и Тэйлен Хортон-Такер («Юта»).

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