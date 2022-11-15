Дариус Гарлэнд, Джош Харт и Тэйлен Хортон-Такер – в Топ-20 моментов 4-й недели сезона НБА
НБА представила Топ-20 четвертой недели регулярного чемпионата.
Лидерами хит-парада лучших моментов стали Дариус Гарлэнд («Кливленд»), Джош Харт («Портленд») и Тэйлен Хортон-Такер («Юта»).
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога
Комментарии