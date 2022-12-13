«Сперс» вырвали победу у «Кавальерс» благодаря блок-шоту Джонсона и промаху Гарлэнда

Теги Кливленд Сан-Антонио НБА видео Донован Митчелл Дариус Гарлэнд Келдон Джонсон Баскетбол

«Сперс» в понедельник вырвали победу у «Кавальерс» со счетом 112:111.

У «Кливленда» была возможность вырваться вперед на последних секундах, но сперва Келдон Джонсон накрыл Донована Митчелла, а затем Дариус Гарлэнд промазал из-за дуги.

«Сан-Антонио» (9-18) после 11 поражений подряд начал новую серию и одержал три победы кряду.

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