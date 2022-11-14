Дариус Гарлэнд – 9-й и самый молодой игрок в истории НБА, набравший 50+ очков и реализовавший 10 трехочковых в матче
Разыгрывающий «Кавальерс» Дариус Гарлэнд в воскресном матче против «Тимбервулвс» (124:129) набрал 51 очко, реализовав 10 из 15 из-за дуги, и сделал 6 передач.
Гарлэнд стал четвертым игроком в истории «Кливленда», который набрал 50+ очков в одном матче, присоединившись к Леброну Джеймсу (9), Кайри Ирвингу (2) и Уолту Уэсли (1).
Кроме того, 22-летний Гарлэнд стал девятым и самым молодым игроком в истории НБА, который набрал 50+ очков и реализовал 10+ трехочковых в одном матче.
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