Дариус Гарлэнд – 9-й и самый молодой игрок в истории НБА, набравший 50+ очков и реализовавший 10 трехочковых в матче

Разыгрывающий «Кавальерс» в воскресном матче против «Тимбервулвс» (124:129) набрал 51 очко, реализовав 10 из 15 из-за дуги, и сделал 6 передач.

Гарлэнд стал четвертым игроком в истории «Кливленда», который набрал 50+ очков в одном матче, присоединившись к (9), (2) и Уолту Уэсли (1).

Кроме того, 22-летний Гарлэнд стал девятым и самым молодым игроком в истории , который набрал 50+ очков и реализовал 10+ трехочковых в одном матче.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго