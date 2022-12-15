Док Риверс: «Всегда говорим Пи Джею Такеру бросать, когда он открыт»

Главный тренер «Филадельфии» согласился с мнением, что Пи Джею Такеру следует чаще бросать трехочковые.

«Я думаю, что это нужно делать всем, но за Такера я не беспокоюсь. Со временем он войдет в ритм. Я не обращаю внимания на это, но мы всегда говорим ему бросать, когда он открыт», – сказал Риверс.

В нынешнем сезоне Такер набирает 3,5 очка и 4,3 подбора в среднем за матч. Он совершает по 1,7 броска из-за дуги, реализуя 40% таких попыток.

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