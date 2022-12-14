Джоэл Эмбиид – о 31 очке с «Кингз»: «Я должен делиться с товарищами по команде»
Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал свое выступление в матче против «Сакраменто» (123:103).
Эмбиид завершил встречу с показателями 31 очко и 7 подборов за 30 минут на площадке. В предыдущем матче против «Шарлотт» он набрал 53 очка и 12 подборов.
«Забавно, что Док Риверс просил меня оставаться агрессивным. Я такой: «Мы хорошо играем, двигаем мяч. Вы знаете, что я должен делиться с товарищами по команде», – признался Эмбиид.
«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване
1 комментарий