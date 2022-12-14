Джоэл Эмбиид – о 31 очке с «Кингз»: «Я должен делиться с товарищами по команде»

Теги Док Риверс Шарлотт Филадельфия Сакраменто НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прокомментировал свое выступление в матче против «Сакраменто» (123:103).

Эмбиид завершил встречу с показателями 31 очко и 7 подборов за 30 минут на площадке. В предыдущем матче против «Шарлотт» он набрал 53 очка и 12 подборов.

«Забавно, что Док Риверс просил меня оставаться агрессивным. Я такой: «Мы хорошо играем, двигаем мяч. Вы знаете, что я должен делиться с товарищами по команде», – признался Эмбиид.

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1 комментарий

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Александр Спирин
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34 результативные передачи это даже через чур хорошее движение мяча. У Эмбида 16 бросков с игры при 13 штрафных. Должно же быть от 25. Запас по движению мяча есть. Если Эмбид будет выдавать стабильно 22+ броска с игры при 25+ передачах будет норм.
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