Джоэл Эмбиид – о 31 очке с «Кингз»: «Я должен делиться с товарищами по команде»

Лидер «Филадельфии» прокомментировал свое выступление в матче против (123:103).

Эмбиид завершил встречу с показателями 31 очко и 7 подборов за 30 минут на площадке. В предыдущем матче против он набрал 53 очка и 12 подборов.

«Забавно, что просил меня оставаться агрессивным. Я такой: «Мы хорошо играем, двигаем мяч. Вы знаете, что я должен делиться с товарищами по команде», – признался Эмбиид.

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