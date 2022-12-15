Тайриз Макси пропустит еще как минимум две недели

По словам главного тренера «Филадельфии» , разыгрывающий пропустит еще как минимум пару недель.

Макси выбыл из строя 19 ноября. У игрока была выявлена небольшая трещина в кости. Предварительный срок восстановления был 3-4 недели.

В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за встречу.

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