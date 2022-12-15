Тайриз Макси пропустит еще как минимум две недели

Теги травмы Док Риверс Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

По словам главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса, разыгрывающий Тайриз Макси пропустит еще как минимум пару недель.

Макси выбыл из строя 19 ноября. У игрока была выявлена небольшая трещина в кости. Предварительный срок восстановления был 3-4 недели.

В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за встречу.

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1 комментарий

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Holo Dilnick
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Да что ж за день-то такой! Здоровья Макси!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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